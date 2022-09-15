У россиян нет достаточного запаса ракет, чтобы ударить по "сооружениям, содержащим опасные силы" и вызвать техногенную катастрофу.

Удар РФ по Кривому Рогу гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" показал, что россиян интересуют даже не украинские энергетические объекты, а еще тотальнее - "сооружения, содержащие опасные силы", удар по которым может спровоцировать техногенную катастрофу и тяжелые потери среди мирного населения.

Об этом в Facebook рассказал военный аналитик издания Defence Express Иван Киричевский.

Однако для такой цели у россиян нет достаточного запаса ракет. Только 14 сентября Россия отстреляла семь гиперзвуковых ракет "Кинжал" из собственных запасов, сократив их до 28 единиц.

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"Но что касается КР других типов, тут стоит помнить следующее – наша ПВО сбивает иногда больше ракет, чем успевает официально сообщить. И не каждая ракетная атака рашистов для них завершается результативно, мягко говоря. Например, как помним, вечером 11 сентября россияне отстреляли суммарно 12 ракет типов Х-101 и "Калибр", из 9 было сбито, остальные 3 – попали по объектам энергетики", – сообщил Киричевский.

Он отметил, что отстрел крылатыми ракетами за предыдущие двое суток не дал врагу ни одного ощутимого результата: "Скорее наоборот – наша ПВО сбила минимум 7 из этих ракет".

"Плюс – после вчерашней атаки "Кинжалами" по Кривому Рогу наша ПВО отразила попытку ракетной атаки рашистов по Одесской области и повторного удара по Криворожскому району, однако статистика сбитых ракет – пока неизвестна", – отметил аналитик.

Киричевский подчеркнул, что наша ПВО делает все возможное, чтобы максимально "сточить" ракетный запас россиян, соответственно – ограничить возможности Кремля для ударов по критической инфраструктуре Украины.

Однако Украине нужно новое вооружение, чтобы защитить гражданское население от ударов крылатыми ракетами.

Киричевский считает контрпродуктивной позицию бить российские города в ответ – хотя бы потому, что у США пока что нет соответствующих средств "доставки хлопка" вглубь территории РФ.

Продуктивнее в данном случае вести речь о том, что нам нужен "паритет в отражении нападения".

"РФ имеет самолеты радиолокационного дозора А-50 и ЗРК, которые (якобы) способны сбивать баллистические цели и ракеты с гиперзвуковой скоростью. А вот Украина самолетов радиолокационного дозора и ЗРК для уничтожения скоростных ракет до сих пор не имеет. Хотя, например, британская пресса уже осторожно поднимает тему, что нам нужны не только западные истребители, но и AWACS к ним", – отметил Киричевский.

Аналитик добавил, что даже несколько противоракетных комплексов Patriot или THAAD, которые стоят пару миллиардов долларов, в перспективе являются более дешевым вариантом, "чем инвестиции в несколько десятков миллиардов долларов на восстановление того, что успеют еще разрушить ракеты РФ".

Как писал УНИАН, вечером, 15 сентября, россияне нанесли удары крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер" по гидротехническим сооружениям Кривого Рога Днепропетровской области.

В результате атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Одна из ракет попала в городской водопровод 600 мм, произошла крупная авария. Жителей нескольких подтопленных районов эвакуировали.

Сейчас последствия частично ликвидированы. Уровень воды по состоянию на утро 15 сентября значительно снизился.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.

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