Россия достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил.

Боевые действия в Донецкой области, вероятно, будут такими же медленными, как и на Луганщине.

Об этом речь идет в ежедневной сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.

"Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и тем, что Россия массово применяет артиллерию, сравнивая с землей города. Боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком ключе", - говорят разведчики.

В разведке отмечают, что, в отличие от предыдущих этапов войны, Россия достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками сил. Это центральная группировка, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и Южнаяє, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

"Относительно быстрый захват Лисичанска Россией распространяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей утверждать о значительном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что после отхода украинских сил из района Северодонецка-Лисичанска "существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь смогут отступить на более пригодную для обороны выпрямленную линию фронта".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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