У ВСУ были продуктивные сутки: потери России ощутимо выросли, - Генштаб

Также уничтожено 48 артиллерийских систем и 9 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 11 июля, обезвредили 1030 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Общие боевые потери России в войне ориентировочно составили около 556 тысяч 650 человек. в том числе 1030 человек за минувшие сутки, Также ВСУ уничтожили большое количество военной техники и вооружения россиян:

танков - 8191 (+9);

боевых бронированных машин - 15 755 (+23);

артиллерийских систем - 15158 (+48);

реактивных систем залпового огня - 1119;

средств ПВО - 888 (+2);

самолетов - 361;

вертолетов - 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12035 (+26);

крылатые ракеты - 2397 (+5);

корабли /катера - 28;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 20409 (+84);

специальная техника - 2543 (+8).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генштаб, на днях враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Напряженной остается ситуация на Покровском.

Видео дня

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что битва за Торецк начинается. Кроме того, в ВСУ добавили, что ведутся бои за поселок Нью-Йорк (Донецкая область).

Также украинские воины сдерживают наступление на Часов Яр превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V".

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