У ВСУ были продуктивные сутки: потери России ощутимо выросли, - Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 11 июля, обезвредили 1030 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Общие боевые потери России в войне ориентировочно составили около 556 тысяч 650 человек. в том числе 1030 человек за минувшие сутки, Также ВСУ уничтожили большое количество военной техники и вооружения россиян:
- танков - 8191 (+9);
- боевых бронированных машин - 15 755 (+23);
- артиллерийских систем - 15158 (+48);
- реактивных систем залпового огня - 1119;
- средств ПВО - 888 (+2);
- самолетов - 361;
- вертолетов - 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12035 (+26);
- крылатые ракеты - 2397 (+5);
- корабли /катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20409 (+84);
- специальная техника - 2543 (+8).
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Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генштаб, на днях враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Напряженной остается ситуация на Покровском.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что битва за Торецк начинается. Кроме того, в ВСУ добавили, что ведутся бои за поселок Нью-Йорк (Донецкая область).
Также украинские воины сдерживают наступление на Часов Яр превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V".