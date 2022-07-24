Часть указанных объектов уже попали под прицельные удары ВСУ.

На Херсонщине у российских оккупантов есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, которые имеют для врага ключевые значения.

Об этом пишет советник председателя ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань.

По его словам, речь идет об Антоновском автомобильном мосту, который находится вблизи самого Херсона. Он является основной артерией для оккупантов, которая ведет в Крым. Еще один Антоновский мост - железнодорожный. Он расположен в 20 км от Херсона, пересекает Днепр и ведет к железнодорожному вокзалу областного центра.

"Второе направление - через Правобережье. Это дорога мимо Новой Каховки, идущая по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение", - пишет Хлань.

Также он напоминает о пути в 20 км от Херсона, который пересекает реку Ингулец через Дарьевский мост возле одноименного села.

"Понятно, что лучший путь - Антоновский мост, который напрямую соединяет Крым и Херсон. Дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобна. Она и длиннее на 60 км, и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволки, и имеет слабый участок - Дарьевский мост. Удары по Антоновскому автомобильному мосту вы уже видели. Позавчера наши ударили по Дарьевскому мосту, а вчера по дороге через плотину ГЭС. То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум - подготовку к отрезанию Херсона", - резюмировал Хлань, добавляя, что в случае настойчивости ВСУ удержание Херсона станет тяжелым для оккупантов, поэтому они проявят "жест доброй воли" и покинут его.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.