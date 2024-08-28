Вторжение ВСУ в Курскую область не изменило основных российских расчетов и взглядов.

Не только среди западных политиков, экспертов и широкой общественности ведутся дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине, такие же разговоры ведутся и в России. Издание Foreign Policy поговорило с широким кругом представителей российской элиты и узнало их представления о войне и о том, как она в конечном итоге должна закончиться.

"Лишь незначительное меньшинство считало, что Россия должна бороться за полную победу в Украине, включая аннексию новых больших участков украинской территории или создание пророссийского режима в Киеве. Значительное большинство хотело скорейшего прекращения огня примерно по существующим линиям фронта. Существует большая уверенность в том, что украинские военные никогда не смогут прорваться и отвоевать значительные объемы потерянных Украиной территорий", - пишет FP.

При этом, как отмечает издание, вторжение ВСУ в Курскую область не изменило основных российских расчетов и взглядов - не в последнюю очередь из-за успехов российской армии на Донбассе. "Рано или поздно им придется уйти из Курска, но мы никогда не уйдем из Крыма и Донбасса", - заявил один из российских экспертов по безопасности.

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Большинство опрошенных представителей российской элиты считали, что Россия не должна и, вероятно, не сможет захватить крупные украинские города, такие как Харьков, силой оружия. Они указывали на то, что взятие даже таких небольших городов, как Бахмут, при сильном украинском сопротивлении занимает много времени, приводит к большим потерям и огромным разрушениям. Поэтому любые сельские районы Харьковской области, которые могут быть захвачены, должны рассматриваться не как призы, а как разменная монета в будущих переговорах.

Такие убеждения основываются на том, что создание российской армии, достаточно большой для такой полной победы, потребует нового массового призыва и мобилизации, что, возможно, приведет к народному сопротивлению. Отчасти по этой же причине идея выйти за пределы Украины для будущего нападения на НАТО была отвергнута всеми опрошенными.

"Весь смысл всех этих предупреждений НАТО заключался в том, чтобы остановить НАТО от вступления в борьбу против нас в Украине из-за ужасных опасностей, связанных с этим. Зачем нам самим нападать на НАТО и навлекать на себя эти опасности? Что мы можем надеяться получить? Это абсурд!", - заявили собеседники издания.

Что будет с захваченной территорией Украины

При этом все опрошенные FP представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с территории, принадлежащей России в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

Это помогло бы гарантировать прекращение огня, а также позволило бы Путину заявить, что он обеспечил безопасность прилегающих российских областей, которые подвергаются украинским обстрелам. Некоторые также полагали, что можно было бы обменять территорию Харьковской области на территорию четырех областей, которые еще полностью не оккупированы Россией.

Другие требования России

Большинство собеседников издания отметили, что если в ходе переговоров Запад согласится с ключевыми российскими требованиями, Россия снизит уровень других. Так, по поводу российского требования о "денацификации" Украины несколько человек сказали, что Россия все равно должна стремиться к "дружественному" правительству в Киеве, то есть к смене режима, поскольку очень трудно представить, что какое-либо свободно избранное украинское правительство будет дружелюбно относиться к России.

"Однако значительное большинство заявило, что если российские условия в других областях будут выполнены, то Россия должна довольствоваться принятием закона о запрете неонацистских партий и символики", - пишет издание.

Также опрошенные единодушно признали, что нет никаких шансов на международное официальное и юридическое признание российской аннексии украинских территорий, и Россия не будет настаивать на этом. Отмечается, что это будет отвергнуто не только Украиной и Западом, но и Китаем, Индией и Южной Африкой, ни одна из которых не признала российскую аннексию Крыма в 2014 году.

Поэтому в рамках мирного урегулирования вопрос о статусе этих территорий может быть отложен для бесконечных будущих переговоров, пока в конце концов все не забудут о нем – по примеру непризнанной, но практически не оспариваемой Турецкой Республики Северного Кипра. Это означает, что от Украины не будут публично требовать "отказаться" от этих территорий, а только признать невозможность их повторного завоевания силой.

Все определится на поле боя

Однако, в конечном итоге, конечно, переговорную позицию России будет определять Путин. При этом все собеседники издания отмечали, что требования России будут определяться тем, что произойдет на поле боя.

"Если украинцы смогут удержать существующую линию, то именно по ней в конечном итоге и будет заключено соглашение о прекращении огня. Но если украинцы потерпят поражение, то, по словам одного русского бывшего солдата, "Петр и Екатерина все еще ждут", апеллируя к тому, что Петр Великий и Екатерина Великая завоевали для России всю территорию, которая сейчас является восточной и южной Украиной", - пишет FP.

Война в Украине - новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о последствиях Курской операции для зоны Покровска, отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра растет. По его словам, одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других участков фронта. Прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направления.

В то же время, как пишет NYT, для России отражение вторжения ВСУ в Курскую область имеет меньшее значение, чем продвижение ее войск на Донбассе, поскольку цель российского летнего наступления - по крайней мере овладеть Покровском.

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