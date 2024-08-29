Турки очень заинтересованы в том, чтобы война была сдержана, деэскалирована и закончена быстрее.

Турция хочет положить конец войне в Украине - и может иметь формулу, как это сделать.

Как пишет Atlantic Council, война в Украине может повлиять на региональный ландшафт. Это критично для соседней Турции, поэтому она будет способствовать формированию прекращения огня и послевоенной договоренности.

Будучи крупной военной и дипломатической державой, Турция имеет инструменты, чтобы предотвратить эскалацию со стороны России (о чем свидетельствует ее способность отталкивать или сдерживать Россию в Ливии и Сирии) и позиционировать себя как страна, которая может предложить выход из войны.

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В течение последних тридцати месяцев Анкара оказывала военную поддержку Украине, торговала как с Россией, так и с Украиной, созывала переговоры, ограничивала морское движение в Черном море и предостерегала своих союзников от принятия мер, которые могли бы расширить масштабы конфликта. Турки очень заинтересованы в том, чтобы война была сдержана, деэскалирована и закончена быстрее.

Согласно своему видению безопасности в Черном море, Турция руководит тем, что можно описать как трехстороннее балансирование между Россией, странами НАТО в регионе и турецкими союзниками, не входящими в НАТО, на или вблизи Черного моря. Усиливая сдерживание России как прямо (путем усиления сотрудничества в области безопасности с Украиной и Азербайджаном), так и косвенно (путем укрепления юго-востока НАТО через координацию с Болгарией и Румынией), а также поддерживая торговые и дипломатические связи с Москвой, Анкара стремится сдерживать напряженность.

"Не все войны заканчиваются драматическим поражением или победой: некоторые исчерпываются или переходят в фазу покоя после стратегического тупика. Если агрессор и защитник достигнут взаимного истощения в ближайшие годы, это может быть наименее плохим вариантом для России, Украины, региона и Запада - и это оставит турок в оптимальной стратегической позиции при условии урегулирования и гарантий, чтобы предотвратить повторное возникновение конфликта", - говорится в материале.

Треугольник Турции

Турция в состоянии разработать план, который будет отвечать интересам США относительно будущего Черноморского региона, основываясь на своем треугольном балансировании и стремлении к компромиссу в мирных переговорах. Вашингтон пытался возложить на Россию расходы за ее войну в Украине и сдерживать эскалацию или новые войны. Стратегия США по Черному морю подчеркивает сотрудничество между прибрежными партнерами для стимулирования экономического роста и смягчения российского влияния.

Не может быть стабильности в Черном море или безопасности для Европы в целом, пока не закончится война России в Украине. Однако Россия имеет ресурсы, которые, кажется, помогают продолжать ее, и сейчас поддерживает, хотя и незначительно, уровень истощения. Стратегии экономической изоляции и наказания, к сожалению, явно не изменили планов Москвы, и Запад, похоже, не желает оказывать дальнейшую поддержку Украине из-за опасений эскалации. Альтернатива - бессрочное продолжение войны.

Зато дискуссии вокруг будущего войны должны начаться с того, какую роль будет играть Россия в регионе после прекращения боевых действий. Турция и ее подход к миротворчеству здесь имеет уникальную ценность: она сочетает достаточно жесткой силы, чтобы понять, что Россия не станет региональным завоевателем, но оставляет достаточно дверей открытыми для укрепления связей, чтобы у Кремля были причины прекратить войну.

"Теории европейской безопасности и безопасности НАТО, прекращения конфликта в Украине и стабилизации Черного моря должны рассматриваться целостно, и треугольный подход Турции учитывает как то, что россияне могут быть готовы проглотить, так и то, что может принять Запад, если и когда Украина будет готова", - говорится в материале.

Моральный компромисс, связанный с ненаказанным прекращением агрессивной войны России, может быть отвратительным, и украинцы сохраняют решающее слово относительно того, как защитить свою родину. Однако украинцы рассматривают неприятную возможность лет войны, поражения и уступок. Трехсторонняя стратегия Турции помогла уменьшить шансы на полное поражение Украины и может обеспечить дальнейшую военную поддержку более устойчивой для следующей администрации США, пишет Atlantic Council.

"Кнут и пряник"

Несмотря на то, что Анкара настаивает на возобновлении переговоров при посредничестве Турции о прекращении войны, страна также помогает укрепить украинскую оборону, недавним примером являются новые совместные линии производства артиллерийских боеприпасов, которым помогает турецкая оборонная промышленность. Стратегия Турции признает, что для прекращения конфликта понадобятся "и кнуты, и пряники", причем последнее не имеет значения, если первое не будет применено.

Турецкая поддержка обороноспособности Украины была чрезвычайно важной, несмотря на то, что по объему ее превзошли западные поставки оружия и денег. Турецкие беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы, бронетехника, обучение и другие формы военной поддержки сыграли свою роль в этой войне. Оборонное сотрудничество между Турцией и Украиной является гарантией от уменьшения западной помощи, а десятки совместных проектов отметили своеобразный симбиоз между турецким и украинским оборонными секторами.

Вашингтон должен поощрять Анкару

Для своей долгосрочной безопасности Украина, вероятно, может рассчитывать на продолжительность проверенных в боях, крепких партнерских отношений с Турцией возможно, больше, чем на постоянную массовую поддержку США, крах России или вступление в НАТО, ни один из которых не гарантирован. Между тем, послужной список непоколебимой поддержки Украины Анкарой не изменился за последнее десятилетие.

Atlantic Council отмечает, что Вашингтон должен поощрять Турцию в ее подходе к укреплению обороны Украины, одновременно оказывая давление на Россию для переговоров. Успешное партнерство между Вашингтоном, европейскими членами НАТО и Анкарой по войне требует значительно более высокого уровня консультаций и признания беспокойства Турции. Такие консультации могут стимулировать такие проекты, как европейское финансирование турецких беспилотников для Украины и совместное американо-турецкое производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

С другой стороны, партнерство страдает, когда турецкие фирмы исключены из финансируемых ЕС оборонных проектов, направленных на поддержку Украины. ВМС Турции являются мощным инструментом региональной стабильности, и недавнее сотрудничество с союзниками по НАТО Румынией и Болгарией по разминированию Черного моря демонстрирует, что Альянс может найти способы усилить свое присутствие и сдерживание без резкой эскалации, которая непосредственно угрожает России.

"Американские и европейские партнеры должны усилить стратегические консультации, выработать общее понимание роли Турции в будущей архитектуре безопасности в Черноморском регионе и помочь обеспечить ее ресурсами через оборонно-промышленные и военные оперативные проекты. Перспективы мира, сдерживания и региональной стабильности принесут значительную пользу, если это произойдет", - заключает Atlantic Council.

Предложения Турции по мирным переговорам с РФ - что известно

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе начала Третьей мировой войны. Однако он надеется, что Украина и Россия смогут дойти до заключения мира как можно скорее.

Также во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным турецкий лидер подчеркнул, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а затем и достижения мира между Киевом и Москвой.

"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

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