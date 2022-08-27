По его словам, деоккупация этих городов даст возможность ВСУ пойти в сторону Чонгара и Бердянска.

Укранский Генштаб, вероятно, приступил к планомерному уничтожению российской группировки на правобережной части Херсонской области. У врага остается там выбор: уйти или погибнуть под огневым воздействием ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телепроекта FREEDOM.

Деоккупация Херсона

По его словам, ударами по мостам через Днепр и Ингулец в этом регионе "мы забиваем крышку котла" для группировки россиян в Херсоне и на николаевском направлении.

"Хотя Каховка тоже не отстает, мы там добиваем мост через дамбу. Там уже тоже тяжелая техника заходить не может", - добавил Жданов.

Эксперт считает, что освобождение Херсона может вызвать цепную реакцию, тогда оборона врага на юге Украины просто "посыплется".

Перспективы освобождения Мелитополя

По мнению эксперта, деоккупацию этого города лучше проводить с запорожского направления.

"Если мы выходим на Днепр, мы полностью покрываем Мелитополь огневым контролем. И дальше только вопрос, откуда подойдут войска. Либо они под прикрытием огня будут форсировать Днепр, либо с запорожского направления будут пробиваться на Мелитополь при поддержке нашей артиллерии и авиации", - предположил он.

Жданов отметил, что Мелитополь сегодня - это транспортный хаб, однако уже только автомобильный.

"Выход с Мелитополя дает дальше возможность развивать наступление на Чонгар и Бердянск", - уточнил военный эксперт.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

По оценкам полковника Романа Свитана, ВСУ по силам изгнать российских оккупантов со всей территории Украины до конца 2022 года, но для этого требуется в 2-3 раза больше западного оружия.