Укранский Генштаб, вероятно, приступил к планомерному уничтожению российской группировки на правобережной части Херсонской области. У врага остается там выбор: уйти или погибнуть под огневым воздействием ВСУ.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телепроекта FREEDOM.
Деоккупация Херсона
По его словам, ударами по мостам через Днепр и Ингулец в этом регионе "мы забиваем крышку котла" для группировки россиян в Херсоне и на николаевском направлении.
"Хотя Каховка тоже не отстает, мы там добиваем мост через дамбу. Там уже тоже тяжелая техника заходить не может", - добавил Жданов.
Эксперт считает, что освобождение Херсона может вызвать цепную реакцию, тогда оборона врага на юге Украины просто "посыплется".
Перспективы освобождения Мелитополя
По мнению эксперта, деоккупацию этого города лучше проводить с запорожского направления.
"Если мы выходим на Днепр, мы полностью покрываем Мелитополь огневым контролем. И дальше только вопрос, откуда подойдут войска. Либо они под прикрытием огня будут форсировать Днепр, либо с запорожского направления будут пробиваться на Мелитополь при поддержке нашей артиллерии и авиации", - предположил он.
Жданов отметил, что Мелитополь сегодня - это транспортный хаб, однако уже только автомобильный.
"Выход с Мелитополя дает дальше возможность развивать наступление на Чонгар и Бердянск", - уточнил военный эксперт.
Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.
По оценкам полковника Романа Свитана, ВСУ по силам изгнать российских оккупантов со всей территории Украины до конца 2022 года, но для этого требуется в 2-3 раза больше западного оружия.