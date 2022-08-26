Как сообщается, российского гранатометчика ликвидировали 14 августа.

Сооснователь группы InformNapalm Ираклий Комахидзе рассказал о российском матросе-гранатометчике из Республики Тува, который проехал 7500 км, чтобы успешно пройти денацификацию и демилитаризацию.

Как говорится в публикации волонтера, на родине тувинца подтвердили его смерть.

Известно, что денацифицированный – 32-летний Кайгал-Маадир Владимирович Сат, уроженец села Теве-Хая в Республике Тува. Служил матросом-гранатометчиком в сороковой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота Мойдодыр, в/ч 10103, базирующейся в городе Петропавловск-Камчатский.

Как сообщается, российского гранатометчика ликвидировали 14 августа, прощание с погибшим назначили на 27 августа в городе Кызыл в Туве (на родине Шойгу), откуда до Киева 5300 км. Что показательно, панихида пройдет в Центре русской культуры.

К слову, на родине захватчику сочинили очень лестный некролог. Его назвали "горячо любимым мужем и отцом, дорогим, прекрасным сыном и внуком, заботливым дядей...".

Как УНИАН уже писал, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов - им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 46 250 своих воинов. За последние сутки ряды "200-х" пополнили еще 400 захватчиков.

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