По словам Свитана, для этого нужно как можно больше западного оружия.

Ситуация на фронтах за последние месяц-полтора стабилизировалась, до конца года Украина может выжать максимум из текущей "летней кампании".

Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По мнению эксперта, после того, как линия фронта стала понятна, стратегическая инициатива перешла к украинскому командованию. Сейчас, добавляет Свитан, идет планомерное уничтожение вражеской группировки на территории Украины.

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"А после того, как наши "подарки" стали долетать и в Крым, практически всю оккупированную территорию сейчас достают ВСУ. И после выполнения задач по уничтожению будет поставлена задача по деоккупации территорий", – заявил он.

Главным условием для полной деоккупации территории Украины Свитан называет увеличение в 2-3 раза объемов поставок оружия.

"При почти миллионной армии в Украине вооружение есть только для трети, то есть на 300-400 наших военных. А остальные - это практически "легкая" пехота, которую можно использовать в оборонительных боях, но точно не в наступательных", - пояснил он, добавив, что сейчас Украина нуждается в обещанном наступательном вооружении.

"Почти все гранты, в том числе и три миллиарда от США, которые будут выделяться Украине, пойдет в основном на наступательное вооружение. И после его получения можно будет говорить о том, что ВСУ будут планировать наступательные операции по освобождению территорий", - резюмировал эксперт.

Отметим, ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.