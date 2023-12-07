Украинские воины будут пытаться уничтожить как можно больше вражеских ресурсов, считает эксперт.

Война в Украине в 2024 году изменится - наши защитники будут вести боевые действия по-другому.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире канала "FreeДом" поделился мнением, что 2024-й "будет годом новой тактики ведения боевых действий". "Не всегда среднестатистическим гражданам Украины и не только Украины, но и всем, кто очень внимательно следит за событиями в Украине, будет понятно, что это за тактические действия и каков их смысл, насколько они полезны, поскольку они будут носить несколько иной характер", - сказал собеседник.

Коваленко также объяснил простым языком, как именно изменится тактика ведения боевых действий на нашей территории. "...по большинству плацдармов это будут усилия не столько по освобождению территории, а сколько в формате удержания оборонных действий, уничтожения наибольшего количества ресурсов противника", - подчеркнул аналитик.

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Продолжается украинско-российская война - новости, которые стоит знать сегодня:

Оккупанты на ряде направлений получают "по зубам" от защитников Украины и несут очень серьезные потери.

7 декабря бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении были ликвидированы еще более чем 500 противников и немало вражеской техники, в том числе шесть танков.

Стоит отметить, что общие потери врага на 7 декабря 2023 года составляют приблизительно 336 тысяч 230 захватчиков. Кроме того, уничтожено, в том числе 5 618 российских танков.

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