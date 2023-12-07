Кроме того, "минусовано" еще одно вражеское средство противовоздушной обороны и шесть танков противника.

Потери врага на сегодняшний день в Украине значительно возросли. На Таврическом направлении Cилы обороны уничтожили самоходный миномет "Тюльпан" противника и ликвидировали 513 российских оккупантов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Уничтожен самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан". Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. Всего, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела", - заявил Тарнавский.

По словам командующего, общие потери врага составили 513 человек, уничтожено 45 единиц военной техники.

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"В частности, шесть танков, 12 ББМ, одно средство ПВО, пять артсистем. Успешно отражены 34 атаки противника восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского", - отметил он.

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За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, уничтожен один пункт управления и три зенитно-ракетных комплекса противника.

В свою очередь, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному вертолету, одному ЗРК, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов и двум артиллерийским средствам противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1120 российских захватчиков. Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 336 тысяч 230 оккупантов.

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