Ему позвонили военнослужащие, которые сейчас находятся в окруженном Мариуполе.

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился историей, когда ему позвонил заместитель командира полка "Азов", который находится на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Эту историю он рассказал в прямом эфире программы "Сніданок з 1 + 1".

Мужчина вспомнил, что однажды ночью ему пришло сообщение с неизвестного номера с текстом: "Ахтем, позвольте к вам обратиться. "Калина". Режиссер уточнил, что не знал, кто такой "Калина", но уже слышал этот позывной.

"Я написал ответ, что да, конечно, жду. Мне позвонили. Действительно, это был боец, заместитель командира полка "Азов", - вспомнил Ахтем.

"Калина" попросил пообщаться с соотечественником, студентом-медиком, который сейчас находится в Мариуполе, делает операции раненым военным и гражданским.

"Мы поговорили с Асаном, так зовут этого медика-студента. За пять минут Асан сказал: "Спасибо, я пошел делать следующую операцию". Мы поговорили немного с "Калиной", и потом я всю ночь не спал. Это для меня пример настоящего командира и настоящих собратьев", - добавил Ахтем Сеитаблаев.

Напомним, Алина Паш призналась, что выступала в оккупированном Крыму с Ириной Билык.

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