Согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года, члены семьи военного, который погиб во время исполнения своих военных обязанностей, могут получить 15 000 000 грн в виде компенсации. УНИАН выяснил, как оформить выплаты за погибшего солдата.
- Какой будет сумма выплаты за погибшего военнослужащего
- Кому положены выплаты за погибшего военнослужащего
- Как оформить выплаты за погибшего солдата в Украине - список документов
Какой будет сумма выплаты за погибшего военнослужащего
Выплаты за погибшего ВСУ - это размер компенсации для членов его семьи. В 2023 году, по сравнению с 2022, произошли определенные изменения в порядке этих выплат, а именно - их начали делить на части, то есть:
- первая выплата - 1\5 от суммы;
- последующие выплаты - 1\4 от суммы ежемесячно в течение 40 месяцев.
Это значит, что на первом этапе семья военнослужащего получит 3 000 000 гривен, а дальше им будут перечисляться по 300 000 гривен каждый месяц, пока вся сумма не будет выплачена.
Кому положены выплаты за погибшего военнослужащего
Выплаты за погибшего могут оформить далеко не все, а только родственники. Это регулирует статья 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Рассчитывать на выплаты за погибшего военнослужащего могут:
- родители;
- муж или жена, если не женились во второй раз;
- иждивенцы;
- дети до 18 лет;
- дети-инвалиды с детства или те, кто получил инвалидность до совершеннолетия.
Обязательное условие - соискатели компенсации за смерть военнослужащего не должны проживать в Беларуси или России, а также не должны быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.
Если кто-то из родственников отказался от выплат или не оформил их в течение 3 лет после смерти солдата, его доля распределяется между другими членами семьи.
Как оформить выплаты за погибшего солдата в Украине - список документов
Выплаты за погибшего на войне нельзя получить просто так - важно собрать полный пакет документов. После смерти солдата соответствующее известие приходит родственникам, они получают свидетельство. Дальше члены семьи должны обратиться к командиру воинской части, который предоставит:
- Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
- Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.
- Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
Все эти документы руководство обязано отдать семье погибшего в течение 10 дней с момента обращения. После того, как вышеперечисленные документы будут получены, родственники идут в районный ТЦК (без привязки к месту регистрации солдата) и подают заявление на выплаты за погибшего, а также:
- документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;
- личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;
- документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).
Если есть документы об оформлении опеки, их тоже нужно прикрепить к заявлению. После того, как обращение будет рассмотрено и удовлетворено, члены семьи погибшего начнут получать компенсацию.