Рассказываем, как получить выплаты в Украине за погибшего военнослужащего.

Согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года, члены семьи военного, который погиб во время исполнения своих военных обязанностей, могут получить 15 000 000 грн в виде компенсации. УНИАН выяснил, как оформить выплаты за погибшего солдата.

Какой будет сумма выплаты за погибшего военнослужащего

Выплаты за погибшего ВСУ - это размер компенсации для членов его семьи. В 2023 году, по сравнению с 2022, произошли определенные изменения в порядке этих выплат, а именно - их начали делить на части, то есть:

первая выплата - 1\5 от суммы;

последующие выплаты - 1\4 от суммы ежемесячно в течение 40 месяцев.

Это значит, что на первом этапе семья военнослужащего получит 3 000 000 гривен, а дальше им будут перечисляться по 300 000 гривен каждый месяц, пока вся сумма не будет выплачена.

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Кому положены выплаты за погибшего военнослужащего

Выплаты за погибшего могут оформить далеко не все, а только родственники. Это регулирует статья 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Рассчитывать на выплаты за погибшего военнослужащего могут:

родители;

муж или жена, если не женились во второй раз;

иждивенцы;

дети до 18 лет;

дети-инвалиды с детства или те, кто получил инвалидность до совершеннолетия.

Обязательное условие - соискатели компенсации за смерть военнослужащего не должны проживать в Беларуси или России, а также не должны быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Если кто-то из родственников отказался от выплат или не оформил их в течение 3 лет после смерти солдата, его доля распределяется между другими членами семьи.

Как оформить выплаты за погибшего солдата в Украине - список документов

Выплаты за погибшего на войне нельзя получить просто так - важно собрать полный пакет документов. После смерти солдата соответствующее известие приходит родственникам, они получают свидетельство. Дальше члены семьи должны обратиться к командиру воинской части, который предоставит:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.

Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного.

Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Все эти документы руководство обязано отдать семье погибшего в течение 10 дней с момента обращения. После того, как вышеперечисленные документы будут получены, родственники идут в районный ТЦК (без привязки к месту регистрации солдата) и подают заявление на выплаты за погибшего, а также:

документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства;

личные документы лица члена семьи, претендующего на выплату;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на иждивении погибшего).

Если есть документы об оформлении опеки, их тоже нужно прикрепить к заявлению. После того, как обращение будет рассмотрено и удовлетворено, члены семьи погибшего начнут получать компенсацию.

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