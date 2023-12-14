В Воздушных силах подтвердили, что РФ выбрала основным направлением для удара Одесскую область.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат раскрыл особенности последней ночной атаки РФ, в которой больше всего пострадала Одесская область. Там, как известно, фиксируют ужасные разрушения и есть пострадавшие.

Детали о тактике России и работе операторов систем ПВО Игнат раскрыл в эфире телемарафона. По его словам, защитники Украины хорошо поработали, но обломки от сбитых дронов упали на землю и нанесли соответствующие разрушения. Поэтому при объявлении тревоги украинцам нужно идти в укрытие, акцентировал он.

"41 из 42-ух (речь идет об уничтожении БПЛА в ночь на сегодня - УНИАН) - цифры говорят сами за себя, что действительно успешно отработали. В основном - Одесская, Николаевская, Херсонская области, а также в Запорожской - несколько ударных БПЛА было уничтожено", - сказал Игнат.

Также он подтвердил, что армия РФ выбрала направлением для основного удара БПЛА Одесскую область.

"Атаковали с трех разных направлений: из временно оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Двигались группами, волнами, разлетались, но основное направление - Одесская область. Именно там защитники нашего неба уничтожили основную массу ударных дронов. Привлекались мобильные огневые группы в большом количестве от Воздушных сил и от других составляющих Сил обороны, Сухопутных войск", - сообщил Игнат.

По его словам, успех в ликвидации дронов - результат совместной работы всех Сил обороны. В составе мобильных огневых групп всегда есть различные средства поражения для сдерживания подобных атак - пулеметы, зенитные системы, переносные зенитно-ракетные комплексы.

В то же время этой ночью противник атаковал Украину не только дронами: враг также стрелял ракетами С-300 из оккупированной части Херсонской области. По словам Игната, было выпущено 6 ракет.

Россия ночью нанесла сильный удар по югу Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия нанесла массированный удар по югу Украины. Пострадали более 10 взрослых и дети.

По данным пресс-службы Сил обороны юга, более 6 часов подряд, начиная с вечера до глубокой ночи, враг терроризировал южные регионы несколькими волнами дроновых атак и параллельно нанес ракетный удар.

В частности, 39 БпЛА типа "Shahed-136/131" были выпущены из временно оккупированного Крыма по гражданской инфраструктуре. Силы противовоздушной обороны метко отработали по всем ударным дронам: два были уничтожены на Херсонщине, пять - на Николаевщине и 32 - на Одещине.

Оккупанты обстреляли Одессу и Подунавье. В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждены более десятка зданий, преимущественно жилых, горели частные машины. Предварительно известно о 11 раненых мирных жителях, среди которых 3 ребенка. Спасатели оперативно потушили пожары, развернули пункт обогрева.

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