Российские захватчики направили по мирному населению почти 40 ударных дронов и ракеты.

Враг нанес массированный удар по югу Украины, пострадали более 10 взрослых и дети.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, более 6 часов подряд, начиная с вечера до глубокой ночи, враг терроризировал южные регионы несколькими волнами дроновых атак и параллельно нанес ракетный удар.

В частности, 39 БпЛА типа "Shahed-136/131" были выпущены из временно оккупированного Крыма по гражданской инфраструктуре. Силы противовоздушной обороны метко отработали по всем ударным дронам: два были уничтожены на Херсонщине, пять - на Николаевщине и 32 - в Одесской области.

"В Одесской области враг направил свои атаки как на саму Одессу, так и на юг региона – Подунавье. В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждены более десятка зданий, преимущественно жилых, горели частные машины. Предварительно известно об 11 раненых мирных жителях, среди которых 3 ребенка. Спасатели оперативно потушили пожары, развернули пункт обогрева", - рассказали военные.

В Подунавье враг атаковал припортовую инфраструктуру, направив дроны вдоль украинско-румынской государственной границы. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

По данным военных, ракетный удар враг нанес предположительно из ЗРК С-300 по Миролюбовке в Херсонской области, где разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами дома погибла пожилая женщина. Повреждение нанесено учебному заведению и амбулатории. Ракетный удар достиг и Снигиревки в Николаевской области, где обошлось без существенных повреждений и пострадавших.

По данным руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе в результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие, где пострадали взрослые и дети.

"Детей и двух взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых - сотрясения мозга и ранения", - рассказал чиновник.

По его данным, из-за российского террора повреждения получили 11 зданий, выгорело дотла два автомобиля.

На месте происшествия установлен мобильный пункт обогрева, с людьми работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей.

"После обстрела Одессы россияне взялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов...",- добавил глава ОВА.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в больницу доставлены четверо детей. На месте работают сотрудники городских структур, которые обеспечили других пострадавших едой и напитками. Работают пункты обогрева. Сейчас решается вопрос с временным расселением одесситов, чье жилье пострадало в результате атаки.

Одесскую область атаковали"шахеды": что известно

Напомним, вчера вечером враг начал атаковать Одесскую область ударными дронами. В частности, около 19:30 в Силах обороны юга отметили, что зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении указанного региона. Впоследствии стало известно, что направление движения - Белгород-Днестровский район, примерно в 20:00 - что группа "Шахедов" идет в направлении Одессы. В городе начались взрывы.

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