Они "отправились к Аллаху".

Украинскими защитниками уничтожены почти все кадыровцы, которые приехали поддерживать Россию в войне против Украины.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире "Украина 24".

"Большинство кадыровцев, чеченцев, которые изображают себя храбрыми и безжалостными солдатами, – это один из неотъемлемых составляющих элементов этой гибридной войны", - отметил он.

Вениславский отметил, что их участие в боевых действиях - информационная спецоперация, призванная посеять панику среди населения.

"Есть официальная разведывательная информация, по которой в Украину направлено одно из подразделений чеченцев в составе около тысячи человек. Их благополучно... Подавляющее большинство - отправилось к Аллаху", - заявил Вениславский.

Выжившие кадыровцы сформировали заградительные отряды. Как сообщалось ранее, эти отряды "работают" с российскими захватчиками, которые отказываются воевать против Украины.

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