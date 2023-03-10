Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны.

Кабинет министров принял протокольное решение по неотложному строительству военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "На заседании правительства приняли важное протокольное решение по безотлагательному строительству военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях. Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны", - заявил он.

Также, по словам Шмыгаля, после определения областными военными администрациями потребностей на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования.

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"Это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонительных нужд там, где это необходимо", - отметил премьер.

Возведение оборонительных укреплений

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям государственного предприятия "Антонов". По данным следствия, зимой 2022 года они запретили возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме в Гостомеле.

Недавно в Государственной пограничной службе сообщали, что Украина строит инженерно-фортификационные сооружения на границе с Молдовой.

Также сообщалось о возведении фортификационных сооружений и усилении подразделений на границе с Беларусью.

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