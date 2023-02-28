Границам с Беларусью и Молдовой уделяется особое внимание.

На границе с Молдовой Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности, строятся фортификационные сооружения.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление... происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", - сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, границам с Беларусью и Молдовой уделяется особое внимание.

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"Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему", - добавил он.

Провокации РФ в "ПМР"

Россия держит под контролем так называемую "ПМР" и может использовать ее против Украины и Молдовы. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали потенциального переворота Российской Федерации в Молдове.

В то же время недавно российское Минобороны обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории Приднестровья. в Москве заявили, что украинцы хотят инсценировать наступление россиян из Приднестровья, чтобы искусственно создать повод для вторжения. Ситуация довольно напряженная, но контролируемая.

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