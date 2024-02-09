Силы обороны имеют на вооружении переносные ЗРК, которыми и уничтожают вертолеты оккупантов.

Вертолеты являются достаточно непростой для сбивания воздушной целью, поэтому украинцам приходится прибегать к определенным хитростям, чтобы бороться с этой техникой врага. Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя недавнее уничтожение российского вертолета Ка-52.

Он отметил, что как украинские, так и вражеские вертолетчики, летают очень низко, поэтому вертолет сбить трудно. "Потому что чем ниже вы летите, тем больше у вас шансов сохранить свою жизнь. Вы знаете такую вещь как кривизна земной поверхности. Когда вертолет скрывается за линией горизонта, то потом летит, прижавшись к земле, и является не заметным для радиолокационных систем", - рассказал Игнат.

По его словам, чтобы нанести удар, вертолет должен выполнить такой маневр как "горка" – подняться и выпустить ракету. При этом российские противотанковые ракеты могут преодолевать расстояние до 12 км и поражать точно в цель.

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"Поэтому вертолеты - это опасная техника и ее подловить и сбить зенитно-ракетными комплексами очень трудно из-за того, что летают они низко и выныривают буквально близко к земле", - объясняет Игнат.

По его словам, наши Силы обороны имеют на вооружении переносные ЗРК и когда вражеский вертолет попадает в зону поражения, то он становится "хорошей мишенью и наши ребята этим пользуются". Он добавил, что сбито много российских вертолетов – не только Ка-52, но и других типов, когда они рискуют и подлетают ближе к украинским позициям.

"И плюс не забывайте, что вертолет можно и в засаду заманить для того, чтобы его уничтожить. Здесь хитрости, тактические приемы наши бойцы на фронте применяют", - отметил Игнат.

Уничтожение вражеского вертолета под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении одно из механизированных подразделений Сил оборон Украины сбило российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Он отметил, что вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и "удобрил почву на Авдеевском направлении".

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