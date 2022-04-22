Последствия войны отразились на энергетических рынках: многие компании избегают российской нефти и кораблей.

Запасы жизненно важного корабельного топлива на северо-западе Европы истощаются. Причина – развязанная Россией полномасштабная война в Украине, которая продолжает разрушать рынок нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group Свенда Молхольта.

Так, по его словам, судна, которые до войны заправлялись топливом с низким содержанием серы в Балтийском регионе, теперь же все чаще идут в голландско-бельгийский хаб для получения дополнительных поставок. Это ужесточает рынок и провоцирует эффект домино для остальной части северо-западной Европы.

Вместе с тем многие компании избегают российской нефти и кораблей, поскольку международные санкции против Москвы продолжают развиваться. В то же время многие европейские НПЗ провели сезонное техобслуживание, еще больше сократив поставки топлива. В Антверпене цена на него выросла быстрее, чем фьючерсы на нефть Brent.

Похожая ситуация и с обычным дизельным топливом – оно тоже взлетело в цене после 24 февраля.

Исполнительный директор KPI OceanConnect Сорен Холл отметил, что сегодня на рынке наблюдается общая нехватка MGO и других видов дизельного топлива, "простирающаяся от северной Франции и до Балтики"

"На данном этапе мы не предвидим рынка, на котором грузоотправители не смогут получить свой газойль", – сказал Холл. Но те, кто покупает в последнюю минуту, "будут испытывать трудности" и, возможно, должны будут заплатить комиссию, известную как демередж, чтобы дождаться поставки в порту.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят новый пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: