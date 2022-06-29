Без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

Из-за обстрелов оккупантов поврежден магистральный газопровод в районе с. Мирное Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Как сообщает Запорожская ОВА, сегодня в результате вражеских обстрелов без газоснабжения осталась Ореховщина. А в ближайшие дни в результате повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает уничтожать инфраструктуру области.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольгевское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербакова.

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