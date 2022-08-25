Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"За последние месяцы между нашими государствами выстроились такого уровня отношения, которые помогли Украине выстоять в этой борьбе за нашу независимость. Италия стала одним из ведущих государств, которые поддержали Украину, наше общество, вынужденно перемещенных людей", - отметил Зеленский.
Также президент отметил, что Италия поддержала Украину гуманитарно и финансово, а также поддержала укрепление украинской армии.
Зеленский попросил Ди Майо передать благодарность за это премьер-министру Марио Драги и итальянскому обществу.
Война в Украине и помощь Италии:
Италия продолжает помогать Украине обороняться от российской агрессии. Недавно она отправила нашей стране новый пакет военной помощи. Однако обе стороны не разглашают, какое вооружение в него вошло.
Ранее глава партии "Братья Италии" Джорджия Мелони пообещала продолжать поставлять Украине тяжелое вооружение в случае победы на выборах. А в конце июня в СМИ появилась информация, что Италия отправит нашему государству гаубицы.
Украина 15 августа получила 200 млн евро льготного кредита от Италии.
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