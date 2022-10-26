Страна пытается найти золотую середину между оказанием поддержки и обеспечением национальной безопасности страны.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис публично заявил, что предложит не передавать Украине гаубицы и системы ПВО.

Об этом сообщает LRT.

В среду, 26 октября, на заседании Государственного совета обороны Рупшис предложит не передавать литовские гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS Украине.

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"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без вооружения, но это вооружение, которое у нас есть, находится на том пределе, когда мы больше не можем раздавать его", — сказал он.

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас также призывает найти золотую середину между оказанием поддержки и обеспечением национальной безопасности страны. Политик отмечает, что помощь Украине можно оказать и другими способами.

"Понятно, что нам сейчас нужно искать ​​золотую середину между поддержкой Украины и сохранением и усилением национального потенциала. Естественно, найти эту точку очень важно. Возможно, эту поддержку Украине можно будет оказать и другими вещами", — сказал Кащюнас.

Политик указывает, что в бюджете национальной обороны на поддержку украинцев планируется выделить около 50 миллионов евро. Эта сумма включает затраты на обучение украинских солдат.

"Литва может обучить около тысячи солдат, можно искать различные формы и способы выражения помощи и обеспечения поддержки украинцев", – говорит он.

По его словам, решение о том, как найти ту самую "золотую середину" будет принимать Государственный совет обороны.

Помощь Литвы Украине

Как свидетельствуют данные опросов, по мнению украинцев, Литва наряду с Польшей, Великобританией, США и Канадой являются наиболее дружественными к Украине странами.

Страна передает Украине свою технику. С начала полномасштабного вторжения Литва передала Украине 50 бронетранспортеров M113. В ноябре страна должна получить американские бронемашины JLTV взамен.

Кроме того, Литва оказывает помощь, ремонтируя технику. Накануне Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые ВСУ получили от Германии.

Также Литва принимает участие в обеспечении украинских солдат зимней экипировкой.

Вильнюс также призывал союзников из НАТО открывать свои запасы для Украины.

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