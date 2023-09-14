По его словам, может произойти попытка завершения войны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется что война в Украине завершится в течение семи-восьми месяцев.

Об этом глава итальянского Минобороны сообщил в Лондоне во время общения с журналистами, передает газета La Repubblica. По его убеждению, в течение следующих семи или восьми месяцев будет "предпринята попытка решения войны в Украине".

"Это моя надежда", - заметил Крозетто.

Министр также добавил, что мир в Украине может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь.

Инициатива Италии по войне в Украине

Летом министр обороны Италии Гвидо крозетто заявил, что определить конец войны в Украине может "политический выбор". В интервью газете Corriere della Sera он сказал, что ситуация зашла в тупик.

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас и предполагали, столкнулось с несколькими трудностями. Российские окопы затрудняют атаку. Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта", - добавил крозетто.

Ему ответил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, итальянский министр прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения".

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