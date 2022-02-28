Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

В понедельник ночью, 28 февраля, истребители вылетели из Беларуси в сторону Украины.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Истребители из Беларуси сейчас летят в сторону Украины. Видео из Жлобино (Гомельская область)", - говорится в сообщении.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.