До сих пор не утвержден план обучения.

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 затягивается. Дело в том, что Белый дом до сих пор ждет, когда европейские правительства представят окончательный план обучения.

Как сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США, без этого плана Администрация США не может сертифицировать передачу необходимых материалов и оборудования для F-16, включая тренажеры и учебные пособия.

Также, пока соответствующий план обучения не утвержден, в Пентагоне не могуг принять окончательное решение, отправлять ли американских пилотов для помощи украинским летчикам в обучении. Такой вариант в ведомстве рассматривают.

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До сих пор не решен вопрос и о том, какие именно страны предоставят истребители F-16 для обучения, и какие страны потом передадут их Украине.

Истребители F-16 для Украины - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, США позволили европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

А чтобы получить истребители F-16 четвертого поколения, Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.), заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

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