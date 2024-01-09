Черник напомнил, что истребители F-16 могут нести ракету AGM-158.

Когда Украина получит западные истребители F-16, они могут быть использованы для нанесения ударов по логистике российских оккупационных войск. Важно уничтожать эшелоны с техникой и оружием противника.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт Петр Черник. В то же время он подчеркнул, что все зависит от количества самолетов, которые будут предоставлены Силам обороны партнерами.

Черник напомнил, что истребители F-16 могут нести ракету AGM-158. В некоторых модификациях ее дальность может достигать 900 километров, и несколько сотен подобных ракет могут изменить ход боевых действий в части логистики.

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"Если не будет ехать на линию Суровикина автомобиль, который везет снаряды, патроны, медикаменты, теплую одежду, еду и так далее, то через несколько недель у солдата в окопе все заканчивается. Охотиться за большим эшелоном на 30 – 50 вагонов и постоянно их уничтожать – это философия успеха", – пояснил военный эксперт.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

9 января первый заместитель министра обороны Александр Павлюк сообщил, что первая группа украинских пилотов в Дании будет обучаться непосредственно управлять многоцелевыми истребителями F-16. По его словам, в конце декабря 2023 года первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной Коалиции военно-воздушных сил, которая длилась с августа.

Ранее Павлюк рассказал, что Украина провела оценку аэродромов и сейчас осуществляет подготовку и защиту соответствующей инфраструктуры, чтобы принять западные истребители F-16.

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