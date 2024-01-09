В Минобороны рассказали о подготовке украинских пилотов на F-16.

Первая группа украинских пилотов в Дании будет обучаться непосредственно руководить боевыми самолетами F-16.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram относително подготовки нашего персонала к полноценной работе и обслуживанию F-16.

Он отметил, что в конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной коалиции военно-воздушных сил. "Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 года для опытных пилотов. После этого они отправились в Данию на обучение непосредственно управлять боевыми самолетами F-16", - сообщил Павлюк.

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По его словам, другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.

Одновременно с этим, благодаря усилиям партнеров, продолжается подготовка летного "персонала, инженеров и авиатехников. Любые вопросы о готовности наших специалистов и инфраструктуры к работе с многоцелевыми самолетами F-16 мы решаем в приоритетном порядке", – подчеркнул первый заместитель министра обороны.

Выделение Украине истребителей F-16

8 января первый заместитель министра обороны йгенерал-лейтенант Александр Павлюк отмечал, что в рамках программы интеграции многоцелевого самолета F-16 в систему Сил обороны Украина провела оценку аэродромов, проводит подготовку и защиту соответствующей инфраструктуры, чтобы принять западные истребители.

Он отметил, что сейчас проведена оценка аэродромов, также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ.

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