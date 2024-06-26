Украина смогла сплотиться ради кратковременной войны, но теперь надо настроиться на затяжную войну.

Долгое время украинцам казалось, что война с Россией - это спринт, где побеждает "самый быстрый". Однако теперь появляется осознание, что это марафон, где выживет самый выносливый, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфман.

Систематическое уничтожение украинской энергетики, которое по международному праву квалифицируется как военное преступление, уже уничтожило 50% электроэнергетических мощностей Украины. Цель россиян, по словам украинских властей, заключается в том, чтобы сделать города непригодными для жизни.

Харьков, второй по величине город страны, регулярно обстреливают. "Я не думаю, что россияне хотят взять Харьков", - прокомментировал старший украинский офицер. "Они пытаются терроризировать людей и заставить их покинуть города".

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"Война на истощение, война на истощение врага, перманентная война - она обещает быть долгой, поскольку российская экономика, армия и общество были реорганизованы, чтобы служить этим усилиям. В своем противостоянии агрессору украинцы дошли до того, что, истощенные спринтом, осознают, что им на самом деле нужно бежать марафон. Пришло время изменить курс во всех сферах", - пишет Кауфман.

Главным вызовом для Украины является мобилизация. Освободить бойцов, которые с 2022 года тяжело удерживают линию фронта, нарастить резерв, которого так не хватает, оказывается огромным вызовом для общества.

С другой стороны, украинцы вырвались вперед в производстве беспилотников - чрезвычайно динамичном секторе, где приветствуются инновации.

"Украинцы очень хорошо умеют генерировать идеи и запускать их, а россияне очень хорошо умеют воспроизводить их в собственном масштабе. Как следствие, мы должны продолжать ускоряться. Это гонка со временем", - отметил один из разработчиков.

Но оборонную промышленность в военное время надо защищать. Поэтому Киев мечтает о новом средстве обороны: "бесполетной зоне" на западе страны, которую НАТО обеспечит из соседней Польши, не ступая на территорию Украины. Такая зона безопасности могла бы дать убежище чувствительным отраслям промышленности, а также газовым и энергетическим хранилищам, не говоря уже о гражданском населении.

Эту идею обсуждали с западными чиновниками, но они боятся эскалации конфликта с Россией.

"Это извечная дилемма союзников Украины. Из-за страха перед реакцией России они до сих пор отказываются предоставить Украине военные средства для победы в войне и избежать сценария замороженного конфликта, который обернется в пользу Москвы", - пишет французский обозреватель.

Война в Украине: почему сорвалось мирное соглашение

Как писал УНИАН, весной 2022 года мирное соглашение с РФ сорвалось по нескольким основным причинам. Во-первых, участники украинской делегации были напуганы массовыми зверствами, которые совершили российские войска, особенно в Буче. Поэтому они уговаривали президента Зеленского прекратить контакты с россиянами.

Во-вторых, западные союзники Украины отказались дать твердое обещание остановить вторжение России в будущем, если Кремль нарушит и это мирное соглашение. Без таких гарантий со стороны Запада украинцам осталось бы полагаться на добросовестность россиян.

В-третьих, провалу этих переговоров способствовал ход боевых действий. В первый год вторжения украинские вооруженные силы одержали удивительные победы. Они победили Россию в битве под Киевом той весной, заставив захватчиков отойти примерно с половины земли, которую они оккупировали.

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