Если на Тегеран не надавят, Россия получит очевидный шанс купить больше дронов для ударов по Украине.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил дальнейшую способность России атаковать Украину дронами.

Он считает, что в 2024 году Иран лишь на своих мощностях сможет увеличить производство дронов в 1,5-2 раза. Поскольку Россия все еще зависима от поставок Тегерана, она получит очевидный шанс купить больше оружия для ударов по Украине.

"При отсутствии действенных инструментариев воздействия на Тегеран, только на своих мощностях, в течение 2024 года он сможет увеличить производства минимум в 1,5-2 раза", - заявил он.

Как указывает Коваленко, РФ не располагает единым, пропорциональным боекомплектом, для систематизации налетов и выведения стабильного графика атак по Украине. "Это в очередной раз доказывает, сохраняющуюся зависимость россии от поставок из Ирана, а так же увеличение Исламской республикой производства дронов-камикадзе данного типа до 400-450 в месяц", - отмечает военно-политический обозреватель.

Также он оценил: январский показатель дроновых атак России по Украине оказался ниже статистики первой половины декабря 2023 - тогда по нашим территориям запустили 262 дрона. "В свою очередь, именно декабрь стал рекордным по налётам 689 или 625, кто как считает, опять-таки", - заявил он.

Он напомнил, что 1 января Россия ударила по Украине рекордным количеством дронов (запустила 90 единиц). Однако Коваленко относит эту цифру к 2023 году, а не к 2024, так как Россия запускала их с вечера 31 декабря. По его словам, в январе РОВ применили по Украине 120 дронов-камикадзе, поэтому результат атак этого месяца рекордными цифрами не отличился.

"До того, рекордными были сентябрь и май, с довольно сдержанными прочими осенними (октябрь – 285, ноябрь - 369) и всеми летними (июнь - 201, июль - 250, август - 187) месяцами. С января по апрель 2023 и вовсе, налёт Shahed-131/136 в месяц составлял менее 100 ед", - акцентировал он.

Аналитик раскрыл детали рекордной атаки дронов на Украину

Как уже упоминалось, в новогоднюю ночь Россия запустила по Украине рекордное количество иранских дронов Shahed-131/136. Украинские защитники сбили 87 целей. По мнению Коваленко, такое грандиозное количество дронов ясно говорит: РФ планировала данный удар заранее. "Маньяки не отказываются от своего фетиша - террора и убийств на знаковые даты", - подчеркнул он.

Аналитик также обратил внимание на уникальную траекторию полетов дронов, которую запрограммировала Россия.

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