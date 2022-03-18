Посол Украины в Южной Африке, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова отметила, что сотни людей со всей южной части Африки вызвались воевать, но она не может выполнить их просьбы.

После военного вторжения РФ в Украину около 20 тыс. добровольцев со всего мира были зачислены в Интернациональный легион и встали плечом к плечу с украинцами защищать свои земли. Однако не всем желающим удается вступить в этот легион.

Например, 27-летний нигериец выпускник факультета философии Отта Абрахам из Лагоса, стал один из нескольких сотен африканцев из Нигерии, Кении, Сенегала, Южной Африки и Алжира, готовых взяться за оружие в войне против России, передает Би-би-си.

"Мы знаем, что там идет война, а не детская игра, - сказал он изданию. - Но уж лучше быть солдатом в Украине, чем здесь. Наверное, мне разрешат остаться, если война закончится, к тому же я буду героем и буду сражаться с явным врагом".

Нигериец Керети Усоро, проживающий в столице страны Абудже, отметил, что его зовет в Украину не финансовая выгода или перспектива получения гражданства.

"Я уже живу комфортной жизнью. Если бы я хотел попасть в Европу, я бы сделал это через образование, а не через войну, - сказал 29-летний адвокат. - Речь о том, чтобы поставить хулигана на место. Несправедливость для одного - это несправедливость для всех".

Через несколько дней после обращения президента Владимира Зеленского десятки добровольцев отправились в посольство Украины в Абудже для поступления на военную службу. Но посольству Украины в Нигерии, как и другим дипмиссиям в Африке, пришлось пойти на попятную, поскольку правительства многих стран континента не хотят, чтобы их граждане воевали в Украине.

"Нигерия не одобряет использование наемников в любой точке мира и не потерпит их вербовки", - говорилось в заявлении министерства иностранных дел Нигерии.

Сотрудник посольства Украины в Абудже Богдан Солтыс, сообщил, что желающим отправиться на войну придется добираться до Европы за свой счет.

"Грань между иностранными добровольцами и наемниками весьма тонкая", - сказал он Би-би-си. Позже он уточнил, что ему было указано отказывать всем добровольцам, прибывающим в посольство.

Сенегал также предостерег своих граждан от участия в войне и потребовал от посла Украины удалить пост в "Фейсбуке" с призывом к сенегальским добровольцам, назвав вербовку незаконной и наказуемой.

Аналогичный приказ МИД Алжира отдал своему посольству в Украине.

"Моя страна говорит, что мне нельзя ехать. Я пытался написать в министерство иностранных дел. Мне не ответили, - сказал изданию 28-летний алжирец Белхадж Хани Амир. - Я хочу поехать в Украину, но я также надеюсь, что эта война закончится как можно скорее".

Посол Украины в Южной Африке, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова рассказала, что сотни людей со всей южной части Африки вызвались воевать или участвовать в гуманитарной деятельности, но она не может выполнить их просьбы, потому что ждет указаний от южноафриканского правительства. В Южной Африке действует строгий закон против наемников.

На официальном украинском сайте по набору добровольцев в "интернациональный легион", на котором указаны контактные данные местных посольств по всему миру, больше нет адресов миссий в африканских странах. Один из сотрудников сайта подтвердил, что некоторые африканские страны были удалены из-за "нормативных ограничений".

Украинский чиновник, отвечающий за регистрацию иностранных добровольцев, сообщил Би-би-си, что ни один африканец в Украину так и не прибыл.

Ометим, что Алжир, Сенегал и Южная Африка были среди 17 из 54 стран Африки, которые воздержались при голосовании в ООН по осуждению войны РФ против Украины. Они не хотят портить отношений с Россией. Дело в том, что Россия пользуется поддержкой в Африке. Она расширяет свое влияние на континенте, особенно в военном отношении.

Вас также могут заинтересовать новости: