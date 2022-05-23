Экипаж украинского бомбардировщика Су-24М погиб на востоке страны 19 мая.

В понедельник, 23 мая, в Виннице провели в последний полет военных летчиков 7-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – подполковника Игоря Хмару и майора Илью Негара.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

"19 мая 2022 года, выполняя боевое задание, экипаж украинского бомбардировщика Су-24М героически погиб на востоке страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала широкомасштабной российской агрессии в составе экипажа летчики выполнили 14 боевых вылетов, уничтожили десятки единиц военной техники, сотни российских оккупантов.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге президент Владимир Зеленский отметил летчиков государственными наградами Украины орденом "За мужество" ІІІ.

Ранее сообщалось, как в апреле военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели в последний полет подполковника Ерко Вячеслава Владимировича.

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