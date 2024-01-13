Представитель ПС отметил, что рсоийские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей.

Во время российской утренней атаки в субботу, 13 января, половина запущенных аэробалистических ракет "Кинжал" не достигла целей.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Всего были зафиксированы пуски шести таких ракет.

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов", мы о них сообщали... Половина точно не достигла целей – это 100%", - сказал Игнат.

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Всего более 20 воздушных целей, кроме восьми сбитых, не достигли своей цели. Они либо упали в поле, либо подверглись воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы, либо подорвались в воздухе.

"Хорошо, что российские ракеты не только противодействие получают Сил обороны, но и все хуже летят "точно в цель", как они пишут. Мы видим ухудшение. Ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Возможно, это касается и дронов-камикадзе. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем", - добавил Игнат.

Атака на Украину 13 января

В ночь на 13 января и рано утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА - всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения

Силы ПВО уничтожили 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. При этом более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами РЭБ.

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