Во время ракетного удара России по Украине 2 января Польша также поднимала в небо две пары истребителей F-16.

Польша сегодня утром – второй раз за две недели – поднимала в небо самолёты в связи с ракетной атакой России по Украине. Об этом сообщили польские Вооруженные силы в соцсети Х.

Сообщалось, что в связи с повышенной активностью дальней авиации Российской Федерации, связанной с намерением нанести удары по территории Украины, в Польше были активизированы "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства". В частности, в небо были подняты самолёты, и приведены в готовность наземные средства ПВО.

"Предупреждаем, что активизировалась польская и союзная авиация, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - отмечалось в сообщении.

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Через несколько часов было объявлено, что в связи с уменьшением уровня угрозы мобилизованные силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.

"ВВС Польши постоянно отслеживают ситуацию на украинской территории и находятся в состоянии постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

Это не первый раз, когда Польша поднимает в небо самолёты. Во время массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января Польша поднимала в небо две пары истребителей F-16 и воздушный заправщик союзников.

В ночь на 13 января и рано утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА - всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения

Силы ПВО уничтожили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. При этом более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами РЭБ.

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