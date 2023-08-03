Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официально были переданы Киевом Москве в рамках соглашения между Кабмином и Правительством РФ в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Журналисты издания "Схемы" получили текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили с номерами тех Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения. Они обнаружили по меньшей мере с десяток ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам: часть из них сбили силы украинской ПВО, часть попала в жилые дома.

Согласно соглашению между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и Правительством РФ при руководстве Владимира Путина, подписанному в Ялте в 1999 году, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. В свою очередь Россия компенсировала Украине долг за российский газ на 275 миллионов долларов.

Видео дня

Три такие ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и в области – в списке переданных Москве в 1999-м году.

Одна из этих ракет в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина. Другая ракета, которую Киев также отдал Москве, попала в дом на Киевщине, в результате чего пострадал ребенок.

Ракетные обстрелы Украины - детали

Россияне 31 июля попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию жилого дома с 4 по 9 этажи. 6 человек погибли и 81 человек получил ранения.

Российские захватчики в ночь на среду, 2 августа, атаковали юг Одесской области дронами-камикадзе Shahed-136, выпущенными из Азовского моря, они летели через Черное.

Вас также могут заинтересовать новости: