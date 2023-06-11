Россиянам надо было показать хоть какие-то относительные успехи на фоне потерь на Донбассе.

Причиной интенсивных российских обстрелов Киева в мае с помощью ракет и дронов-камикадзе стала необходимость показать населению РФ хоть какие-то успехи на фоне неудачного зимнего наступления на Донбассе.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, отметив при этом, что оккупантам надо что-то продемонстрировать собственному населению, им нужно, чтобы в Киеве "что-то горело, что-то пылало".

"Май вообще сакральный месяц для них,"победобесный". Во-первых, пропагандистская цель здесь тоже чрезвычайно важна, потому что им нужно что-то показать. Они не достигли желаемого эффекта на восточном направлении. Бахмут им удалось уничтожить, но не взять. Они понесли фактически сокрушительные потери в технике и в живой силе, были отбиты фактически отбиты. Наступательные действия врага закончились, они перешли к активным оборонительным действиям. Таким образом, им надо что-то продемонстрировать собственному населению, им нужно, чтобы в Киеве что-то горело, что-то пылало", - сказал он.

Также благодаря обстрелам столицы оккупанты хотели показать превосходство своего оружия над западным, в частности, американским.

"Особенно их интересует Patriot, который пришел в Украину, который показал свою эффективность, который уже сбил семь "Кинжалов" – 4 мая первый, а затем еще шесть 16 мая. И вот им надо показать победу российского оружия над американским. Их интересуют средства ПВО иностранного производства в частности. И, безусловно, ту пропагандистскую цель, о которой я сказал, надо показать им собственному населению", - сказал Игнат.

Он напомнил, что Киев россияне атакуют с первых дней полномасштабного вторжения, однако сейчас они не могут доставать до столицы теми средствами, которыми бьют по прифронтовой зоне, в частности, ракетами С-300 и управляемыми авиабомбами.

"Ракетные обстрелы Киева, в принципе, никогда не прекращались. Это - столица, это - сердце Украины. Именно здесь много объектов, которые интересуют врага - стратегических государственных объектов. Здесь находятся органы государственной власти, различные государственные институты, банковская система, здесь есть немало важных объектов, в частности, гидротехнические сооружения", - сказал он.

Атаки на Киев

15 марта в Киеве российский снаряд попал в многоэтажку. В результате утренних обстрелов Киева погибли два человека.

Взрывная волна повредила фасад станции метро "Лукьяновская".

В мае 2023 года российские военные атаковали Киев 17 раз, почти каждый второй день, а иногда дважды за сутки.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в мае исключительно над столицей было уничтожено 7 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 баллистических ракет "Искандер", 65 крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр", а также 169 иранских дронов-камикадзе Shahed.

Вас также могут заинтересовать новости: