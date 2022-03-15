Еще 35 человек спасены, один человек - в больнице.

В результате утренних вражеских обстрелов по Киеву погибли два человека, один - госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага в Facebook.

"Сегодня с утра начиная с 4:22 и до 5:51 в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпасов в два многоэтажных жилых дома в Святошинском районе, один частный дом в районе Осокорки и еще один многоэтажный дом в Подольском районе! Сейчас точно известно о двух погибших, 35 спасены, один в больнице", - написала она.

Водолага также подчеркнула, что окончательная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что под обстрел в Киеве попала многоэтажка в Подольском районе, а также частный дом на Осокорках. Кроме того, взрывная волна повредила фасад станции метро "Лукьяновская".

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