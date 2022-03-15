Уже известно об одном пострадавшем.

В Киеве в результате обстрела со стороны российских террористов подвергся разрушениям очередной многоэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Facebook.

"15 марта в Подольском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с 1 по 5 этажи. В 6:46 пожар локализован, а в 6:51 - ликвидирован. Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу. На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в столице также не обошлось без обстрелов. Оккупанты обстреляли многоэтажку, завод "Антонов" и инклюзивную школу. Кроме того, была сбита вражеская ракета.