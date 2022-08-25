От них погибло уже 689 мирных жителей.

На сегодняшний день Украина - единственная в мире страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы.

Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch.

По их данным, российская армия использовала на войне кассетные боеприпасы сотни раз, затронув как минимум 10 из 24 областей Украины.

По предварительным подсчетам, в период с февраля по июль из-за обстрелов кассетными боеприпасами в Украине погибло 689 мирных жителей.

"В 2022 году Россия применяла в Украине как старые кассетные боеприпасы из сохранившихся запасов, так и новые, недавно разработанные образцы. Что же касается украинской стороны, то на основании имеющихся данных нет оснований полагать, что среди переданного Украине в 2022 году другими странами артиллерийского, ракетного и прочего оружия были боеприпасы, которые согласно используемому в конвенции определению могли бы считаться кассетными", - говорится в докладе.

Human Rights Watch, ссылаясь на неподтвержденную информацию, сообщает о двух случаях применения украинской армией кассетных боеприпасов.

"И России, и Украине следует отказаться от применения кассетных боеприпасов и присоединиться к международной конвенции от 2008 года, запрещающей этот вид оружия", - отмечают в организаци.

Напомним, что ранее эксперты ОБСЕ подтвердили, что армия РФ использует зажигательные и кассетные боеприпасы, фосфорные бомбы и термобарическое оружие в Украине.

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