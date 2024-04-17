В то же время враг не запускает в небо ДРЛО А-50.

Россия продолжает наносить мощные удары по территории Украины, в частности по Харькову и области. Враг продолжает атаковать зенитными ракетными комплексами типа С-300, используя их, как баллистические системы.

Об этом в интервью Фокусу сообщил представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш. По его словам, оккупанты используют БПЛА типа "Шахед". Чаще, они их запускают в направлении границы с РФ, поскольку расстояние там составляет десятки километров, что дает возможность атаковать населенные пункты, ограничив нас во времени на эффективное реагирование. Поэтому враг имеет здесь преимущество, ему удобно применять наносить комбинированные атаки, чтобы перегрузить нашу систему ПВО.

"Эффективно с дронами справляются наши мобильные огневые группы, которые отточили свое мастерство. Но нам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы, а также различные типы систем ПВО - Avenger, Gepard, Terrahawk Paladin и другие образцы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Конечно противник хочет истощить нашу систему, сделать так, чтобы мы использовали ракеты на более простые цели, а потом атаковать нас более серьезными образцами. Поэтому ставка на такие малые, легкие средства ПВО может помочь в борьбе с БПЛ в воздушном пространстве", - отметил Евлаш.

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Кроме того, Украина фиксирует в воздушном пространстве отсутствие А-50. Враг активно использует разведывательные дроны тактического типа - Supercam, "Орлан-10", ZALA на прифронтовых территориях вблизи Херсонщины, вдоль линии соприкосновения на Запорожье, вблизи Харьковщины, Сумщины. Враг следит за перемещением нашей техники, размещением наших позиций, используя различные типы как радиолокационной разведки, так и различных приборов ночного видения.

Также Украина применяет различные беспилотники, в частности "Аист", "Шарк", которые используются для разведки и наведения ракет, выявления и фиксация размещения техсредств и личного состава.

Отдельно Евлаш прокомментировал информацию о том, что вражеские Су-34 стали носителями авиабомб ФАБ-3000 с комплектом УМПК. Сейчас Украина не имеет подтвержденной информации по этому поводу.

"Мы знаем о применении ФАБ-250 с УМПК, ФАБ-3000 - это технически достаточно сложно выполнить, это тяжелая бомба", - сказал он.

Дефицит ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН, ВСУ в последние месяцы имеют дефицит боеприпасов и ракет к системам ПВО, что негативно отражается на ситуации на фронте. При этом Россия усилила воздушные атаки не только вдоль линии фронта, но и по мирным населенным пунктам Украины, уничтожая критическую инфраструктуру.

В интервью для PBS NewsHour Владимир Зеленский признал, что Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС именно из-за недостатка боекомплекта у систем ПВО. По его словам, россияне запустили против ТЭС 11 ракет: 7 удалось сбить, а потом у батареи ПВО, защищавшей объект, просто кончились ракеты.

На этом фоне украинцев возмутила решимость Запада защищать Израиль, когда США, Великобритания и Франция задействовали собственные истребители, чтобы сбить иранские дроны. Ситуацию дипломатично, но эмоционально прокомментировал и сам Зеленский.

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