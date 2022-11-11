Сегодня зафиксированы запуски только с левого берега Днепра.

Российские оккупанты спешно покидают правобережье Херсонской области.

Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, об этом свидетельствует и то, что сегодня вражеские беспилотники летели только с левого берега.

"Все взлеты орковских БПЛА только с левого берега. Это хороший знак", - отметил Ким.

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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