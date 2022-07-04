Украинские военные ликвидировали более 36 тысяч российских оккупантов.
Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.
Так, с 24 февраля потери врага составляют около 36200 человек, в том числе 230 оккупантов уничтожено за последние сутки.
Кроме того, противник потерял:
- танков - 1589 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин - 3754 (+10) единицы;
- артиллерийских систем - 804 (+3) единицы;
- РСЗО - 246 единиц;
- средства ПВО - 105 единиц;
- самолетов - 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4) единиц;
- крылатые ракеты ‒ 144 единицы.
- корабли/катера ‒ 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2629 (+11) единиц;
- специальная техника - 65 (+1) единиц.
"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - подчеркнули в Генштабе.
Как писал УНИАН, по оценке руководителя разведки Кирилла Буданова, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.