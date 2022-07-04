Пересечена новая психологическая отметка - 36 тысяч.

Украинские военные ликвидировали более 36 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 36200 человек, в том числе 230 оккупантов уничтожено за последние сутки.

Кроме того, противник потерял:

танков - 1589 (+5) единиц;

боевых бронированных машин - 3754 (+10) единицы;

артиллерийских систем - 804 (+3) единицы;

РСЗО - 246 единиц;

средства ПВО - 105 единиц;

самолетов - 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4) единиц;

крылатые ракеты ‒ 144 единицы.

корабли/катера ‒ 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2629 (+11) единиц;

специальная техника - 65 (+1) единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Как писал УНИАН, по оценке руководителя разведки Кирилла Буданова, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.

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