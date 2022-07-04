Украинские защитники отправили в ад более 200 оккупантов за сутки / facebook.com/kommander.nord

Украинские военные ликвидировали более 36 тысяч российских оккупантов

Об этом сообщается в новом сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля потери врага составляют около 36200 человек, в том числе 230 оккупантов уничтожено за последние сутки. 

Кроме того, противник потерял:

  • танков - 1589 (+5) единиц; 
  • боевых бронированных машин - 3754 (+10) единицы; 
  • артиллерийских систем - 804 (+3) единицы;
  • РСЗО - 246 единиц; 
  • средства ПВО - 105 единиц; 
  • самолетов - 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4) единиц;
  • крылатые ракеты ‒ 144 единицы.
  • корабли/катера ‒ 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2629 (+11) единиц;
  • специальная техника - 65 (+1) единиц.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Как писал УНИАН, по оценке руководителя разведки Кирилла Буданова, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.

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