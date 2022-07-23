Война с Россией сейчас - это противостояние современной армии с пришельцами из прошлого, отметил глава Офиса президента.

Украинским Вооруженным силам как можно скорее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, комментируя решение США предоставить Украине дополнительную военную помощь на 270 млн долл.

"Президент Владимир Зеленский в наших разговорах ставит задание получать еще больше тяжелого оружия. И в диалоге с союзниками мы регулярно обосновываем наши потребности. Мы понимаем, что нам нужно минимум 50 таких эффективных РСЗО как HIMARS и как можно скорее. Делаем все, чтобы приблизиться к этой цифре", - отметил Ермак.

По его словам, украинской армии необходимы сотни гаубиц М777 и авиация.

"Наши пилоты будут обучаться и осваивать западные истребители", - добавил Ермак.

Он подчеркнул, что украинская армия в условиях войны переходит на вооружение стран НАТО, и наши воины быстро его осваивают.

"Война с Россией сегодня - это противостояние современной армии с пришельцами из прошлого. Эффективность всегда побеждает количество. Современная тактика войны демонстрирует силу ВСУ. А усиленные западным оружием мы выполним все задания по освобождению украинских территорий. И вернем российских пришельцев в их прошлое", - написал руководитель ОП.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что для эффективной контратаки и перелома в войне ВСУ необходимо не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы, а в целом США и союзники пока обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

22 июля координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что США предоставляют Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов.

Ранее Андрей Ермак заявлял, что украинских пилотов могут обучать в США управлению истребителями F-15 и F-16, чтобы эти самолеты в будущем заменили советские МиГи и самолеты Су, которые сейчас используют ВСУ. Чтобы овладеть техникой, летчикам нужно до шести месяцев.

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