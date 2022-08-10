Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

До 11 августа беларусские и российские военные проведут первый этап совместных учений с боевой стрельбой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического учения с боевой стрельбой вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Волыни предупредили о минировании приграничных территорий из-за угрозы вторжения из Беларуси. Места минных заграждений маркированы указателями " опасно мины!", граждан просят быть осторожными.

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