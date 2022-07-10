Враг постоянно атакует позиции подразделений Вооруженных сил Украины, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

Линия фронта на территории Харьковской области не изменилась.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы пытаются и в дальнейшем освобождать наши населенные пункты", - отметил он.

По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке, на Изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорывать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции, при этом несет потери в живой силе и бронированной технике.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшнее утро, на Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск. Осуществляет обстрелы из артиллерии.

Ранее сообщалось, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину стало очевидно, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область.

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