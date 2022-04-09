За 1,5 месяца с начала войны российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

Российские оккупанты продолжают беспощадные бомбардировки Харькова. В последние 2 дня было зафиксировано применение неприятелями нового вида снарядов – их спустили на город на парашюте.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в вечернем видеообращении к харьковчанам.

"Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", – заявил он.

В то же время городской глава призвал жителей города ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

Ситуация в городе и области

4 апреля в Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты готовятся окружить силы ООС и захватить Харьков. В то же время городской голова Игорь Терехов призвал жителей не паниковать и заверил, что город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Харьковщине выявляют такие же зверства россиян, как и в Буче. В качестве одного из многочисленных примеров он привел случай, когда прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком.

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