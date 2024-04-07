Один из беспилотников попал в частный дом.

Российские захватчики ведут воздушную атаку ракетами и дронами на город Харьков. Уже известно о раненых.

Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram. По его данным, дрон попал по частному дому.

"Харьков сейчас отбивается от нашествия вражеских дронов. Но один из беспилотников попал в частный дом. Пожар", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что город находится под обстрелом. Прозвучало два взрыва. "Есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города", - подчеркнул Терехов.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что есть повреждения жилой инфраструктуры.

Позже мэр уточнил, что всего зафиксировано четыре прилета по городу. Относительно количества пострадавших информация уточняется.

Россия начала активнее бить по Харькову

В последнее время оккупанты активизировали ракетные и дроновые атаки на Харьков. В частности, наносят удары по критической инфраструктуре.

В результате ударов потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова ТЭЦ-5. Восстановление централи предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин и генераторов. Процесс реконструкции объекта может занять не один год.

Ситуация в энергосистеме Харькова и области тяжелая. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что существует дефицит для 300 тысяч жителей Харькова и в целом для 550 тысяч по области.

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