Для наступления на еще одну область Украины Россия может применить механизированную бригаду, предупредил эксперт.

РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумщины, как ранее они это сделали в Харьковской области.

Так считает полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник. "Вполне возможно, почему нет. В целом вдоль линии границы протяженность до 750 километров сконцентрировано до 40 тысяч личного состава. По этой точечной Харьковской операции они показали, что готовы не считаться с личным составом и даже небольшие силы готовы бросать на прорыв нашей обороны. И самое главное, - изучать эту нашу оборону", - пояснил он в эфире телемарафона.

Офицер также рассказал, какие силы РФ может применить для атаки на Сумщину: "То есть, возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а она так и называется - разведывательная, чтобы проверить какая у нас оборона и на Сумщине в целом. Если они там имеют хотя бы одну механизированную бригаду в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе надо готовиться к любым сценариям".

Видео дня

По словам эксперта, сейчас РФ пытается достичь как можно лучших результатов на поле боя накануне мирного саммита Украины в Швейцарии. "Я еще раз подтвержу свою главную версию - Путин (диктатор Владимир Путин, - Ред.) нас так сильно атакует и будет штурмовать, поскольку ему действительно нужны результаты в стратегическом смысле на переговорной площадке в Швейцарии. Они там присутствовать не будут. Но они будут вести разговоры с представителями целого ряда стран, которые им частично симпатизируют - это однозначно так", - сказал Черник.

Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Накануне российские оккупанты пересекли государственную границу Украины в Харьковской области. По информации аналитиков из DeepState, российские войска смогли захватить там еще три населенных пункта.

Аналитики из американского Института изучения войны считают, что наступление российских войск на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада.

По словам Петра Черника, Силы обороны Украины сейчас уже победили в первом раунде этого наступления РФ, поскольку российские войска не смогли прорвать там фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: