Сегодня россияне в несколько волн запустили по территориям Украины дроны на фоне мощной грозы, бушевавшей над Черным морем.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, как российские оккупанты пытаются заручиться поддержкой природных явлений во время атаки дронами.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о том, как прошла эта ночь в контексте атаки российских оккупантов с южного направления, Гуменюк отметила, что было очень неспокойно.

"На фоне очень сложных погодных условий, на фоне мощной грозы над Черным морем враг запустил несколько волн дронов-камикадзе типа" Шахед", направляя их с использованием особенностей местности", - отметила она.

Так, эти дроны, рассказала пресс-секретарь, заходили на удар из акватории Черного моря для усложнения их обнаружения.

"С учетом ветра, грома, молнии. Все эти дополнительные природные эффекты враг пытался использовать в свою пользу. Но все же преимущество снова было на стороне Сил обороны", - сказала Гуменюк.

Так, по ее словам, силы противовоздушной обороны отработали "достаточно мощно".

"Еще подводим итоги. Но около 10 "Шахедов" было уничтожено в нашей зоне ответственности", - отметила пресс-секретарь.

В ответ на уточнение, не являются ли такие сложные погодные условия (с громом и молнией) препятствием для полета "Шахедов", Гуменюк рассказала: "Мы еще изучаем этот вопрос. Но это однозначно были осложнения в работе противовоздушной обороны. Потому что "Шахеды" мы ищем, в том числе, и по звуку. Возможно, они пытались спрятать этот коварный звук за грозой, за молнией, за громом".

Впрочем, подчеркнула она, силы ПВО мощно отработали и то, что было направлено, в частности на Одесскую и Николаевскую области, было уничтожено.

Говоря о ситуации с российскими ракетоносителями, учитывая погодные условия, Гуменюк отметила, что на боевом дежурстве враг оставил два ракетоносителя - надводный и подводный.

"Шторм, бушевавший в море, не был для них критическим. Они вполне могли даже в этих условиях применить свое ракетное вооружение. А снаряжены они вместе до 12 "Калибров". Такой уровень ракетной опасности мы оцениваем как очень высокий", - сказала пресс-секретарь.

Ночью оккупанты ударили дронами по Кривому Рогу, есть попадание

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты атаковали Кривой Рог, в результате чего были повреждены два двухэтажных жилых дома, есть раненый. Также повреждено было коммунальное и транспортное предприятия.

В течение ночи враг также обстрелял из артиллерии Великомихайловскую общину Синельниковского района Днепропетровщины. Там был поврежден, в том числе склад.

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