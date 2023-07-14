Пострадал 56-летний мужчина.

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Кривом Роге есть "прилет", повреждены жилые дома, есть раненый.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, всего по области враг этой ночью выпустил более шести "Шахедов".

"Ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ЧВК "Восток" сбили шесть "Шахедов". Но ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание - в Кривом Роге", - отметил он.

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В результате удара было повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно административное здание уничтожено, еще три – повреждены. Также пострадала спецтехника.

"Задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - добавил Лысак.

Атака по Украине 14 июля - что надо знать

В ночь на 14 июля воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Донецкой, Запорожской областях.

Причина - угроза применения врагом ударных БпЛА и активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Около 2 часов ночи в Кривом Роге прогремели взрывы. Это подтверждал начальник городской военной администрации Александр Вилкул.

По информации Воздушных сил, с вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 рашисты атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства. Запуски происходили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), 16 беспилотников были сбиты.

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